اخبار الرياضه

رياضة | هاني سعيد: مسحة دونجا سلبية ويشارك في التدريبات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد: مسحة دونجا سلبية ويشارك في التدريبات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال  هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تماما وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس وجاءت النتيجة سلبية تماما.

أضاف المدير الرياضي بأنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.

شدد هاني سعيد على أن دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا