رياضة | هاني سعيد: مسحة دونجا سلبية ويشارك في التدريبات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد: مسحة دونجا سلبية ويشارك في التدريبات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تماما وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية تماما.

أضاف المدير الرياضي بأنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.

شدد هاني سعيد على أن دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.