رياضة | عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - تركي آل الشيخ يعلن التنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس إدارة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون ... وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى".

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وأضاف الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي :"وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر".

وتابع مالك نادي ألميريا :"وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة ... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح".

وأتم آل الشيخ كلماته قائلًا :" وختاماً أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اخوكم".