رياضة | عاجل - نجم الأهلي: أريد الرحيل!

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم الأهلي: أريد الرحيل! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمار حمدى لاعب منتخب مصر الأولمبي أنه يرغب فى المشاركة خلال الموسم القادم وهو ما يبحث عنه من أجل التواجد فى الملعب والحصول على فرصة .

وقال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إنه يرغب في الخروج معارا في الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة.

وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "تلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب في الحديث حول تلك الأمور".

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وتابع: "بعد نهاية الموسم سأعود للأهلي وسأبدأ في في الحديث حول تلك العروض، وإذا رحلت سيكون على سبيل الإعارة".

وكشف عمار حمدي، تفاصيل علاقته وحديثه مع شوقي غريب، مدرب المنتخب الأولمبي.

وقال عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "شوقي غريب نصحني بالإعارة للحفاظ علي فرصي في التواجد مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو".

وأضاف: "أتواصل دائما مع شوقي غريب ولا أتخذ أي قرار قبل استشارته ودائما اعمل برأيه".