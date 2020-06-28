رياضة | دورتموند يعلن رحيل حكيمي.. واللاعب يقترب من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يعلن رحيل حكيمي.. واللاعب يقترب من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رحيل لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صفوف الفريق، والمعار في آخر موسمين من ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "كيكر" الألمانية أن حكيمي (21 عاما) الذي تألق مع دورتموند هذا الموسم، سيبيع ريال مدريد عقده إلى إنتر الإيطالي.

Advertisements

وعبّر تسورك عن أسفه لرحيل حكيمي الذي ارتفعت قيمته بشكل لافت بعد إعارته من مدريد.

وقال تسورك إن المبلغ المطلوب "ارتفع أكثر. لا يمكننا الاحتفاظ به".

وبحسب مواقع الانتقالات المتخصصة، ارتفعت قيمة النجم المغربي من 5 ملايين يورو إلى 54 مليون يورو خلال فترة إقامته في دورتموند وصيف الدوري الألماني.