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رياضة | مدرب كرة اليد بالأهلي: لابد من عودة الدوري

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب كرة اليد بالأهلي: لابد من عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الوارث، مدرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن النادي متمسك بعودة لكرة اليد من جديد.

وقال عبدالوارث في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن القلعة الحمراء متمسكة بعودة المسابقة من جديد تأييدا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، حتى لو الزمالك سيحصد اللقب. 

وتابع: "الدوري ما زال في الملعب والفارق بيننا مش كبير، وقادرون على حصد اللقب، ولا نؤيد عودة الدوري للفوز به فقط ولكن نؤيد عودة النشاط"

وأكد: "مستعدون في أي وقت للعودة إلى الدوري ونضع خطة جيدة للعودة"

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