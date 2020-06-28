رياضة | رعب في بيراميدز بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رعب في بيراميدز بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك حالة من التوتر والقلق داخل أروقة نادي بيراميدز في الساعات الماضية وذلك بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لاختلاط "دونجا"، لاعب بيراميدز، بحارس الزمالك في الأيام الماضية.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن مسئولي بيراميدز علموا باختلاط دونجا مع عواد بل والبيات معه في منزله في الأيام الماضية، وقرروا خضوع جميع اللاعبين لمسحة كورونا للمرة الثالثة من أجل التأكد على سلامة الجميع، كما قرروا تجميد دونجا من المشاركة في التدريبات الجماعية للنادي السماوي.

وتابع: "دونجا أجرى اتصالا هاتفيًا بعواد ودخل معه في مشادة كلامية كبيرة واتهمه بعمله تعرضه للفيروس وأخفى عليه حقيقة الأمر".