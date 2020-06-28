رياضة | كالياري يضرب تورينو برباعية في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كالياري يضرب تورينو برباعية في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق كالياري في تحقيق فوز عريض على تورينو 4 / 2 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم

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وسجل أهداف كالياري ناهيتان نانديز في الدقيقة 12 وجيوفاني سيميوني في الدقيقة 17 ورادجا ناينجولان في الدقيقة 46 وجواو بيديو جلفاو من ركلة جزاء في الدقيقة 69، فيما سجل هدفي تورينوجليسون بريمر وأندريا بيلوتي في الدقيقتين 60 و65.

ورفع كالياري رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.