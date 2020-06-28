عاجل.. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا ضد مجلس الأهلي المصري

الأحد 28 يونيو 2020

قرر تركي آل الشيخ، مستشار هيئة الترفيه السعودية، اليوم السبت، التنازل عن كافة القضايا والبلاغات المقدمة منه والمرفوعة ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلسه محمد سراج الدين.



ونشر تركي آل الشيخ بيانًا منشورًا على صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك"، جاء فيه التالي:"وصلني خبر وفاة والدة أخي الاستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ... وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة ... غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته ... إنا لله وإنا اليه راجعون ... ."

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وأضاف:"وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى ... وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر ... ."

وأكمل :"وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من اخبار غير صحيحة ... هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح ... "

واختتم كلامه قائلًا:"وختاماً أذكر الايه الكريمه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ... حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"