الامارات | أوروز: 4 إغراءات جعلتني أوافق على الانضمام إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أوروز: 4 إغراءات جعلتني أوافق على الانضمام إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوروز سعادته بالانضمام إلى الوصل بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أنه كان يشعر بالقلق عندما بدأت المفاوضات، لكنه أشار إلى أن أربعة إغراءات جعلته يوافق على الانضمام إلى «الإمبراطور».

وقال أوروز لصحيفة «إلدياريو دي ريبوبليكا» التشيلية إن فكرة الرحيل إلى الشرق الأوسط لم تكن ضمن حساباتي، موضحاً: «كان كل تفكيري في إمكانية البقاء مع يونيفيرسيداد تشيلي أو العودة إلى راسينغ في الأرجنتين، ولكن عندما تلقيت عرضاً من الوصل وجدت العديد من التحديات والإغراءات التي جعلتني أغير طريقة تفكيري وأوافق على العرض، وأبرزها التعرف إلى كرة قدم مختلفة عن التي لعبتها في أميركا الجنوبية، والأمر الثاني التعرف إلى ثقافات أخرى، إلى جانب تعلم لغة جديدة، وأخيراً الذهاب إلى مدينة مثل دبي».

وأضاف: «أنا متشوق ومستعد تماماً للانضمام إلى الوصل حتى أظهر إمكاناتي والسحر الذي أمتلكه والتفوق في الدوري الإماراتي، خصوصاً أن الفريق يعد من أهم الأندية الإماراتية، وسبق للعديد من المدربين الأرجنتينيين أن تولوا تدريبه، مثل دييغو أرماندو مارادونا وهيكتور كوبر ورودولفو أروابارينا، وذلك وفقاً للمعلومات التي بحثت عنها حتى أحصل على فكرة عامة عن نادي الوصل».

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وتابع: «لا أعرف الكثير عن النادي، لكني أجريت بحثاً عن بعض الأمور الأساسية، إذ شاهدت المرافق الخاصة بالنادي والملعب الأساسي وملعب التدريب، إذ إنه من المهم أن يكون لدي فكرة بسيطة عن بعض الأشياء الخاصة بالوصل، بينما أرغب في أن تكون الأمور الأخرى بمثابة المفاجأة بالنسبة لي».

أما بالنسبة إلى جاهزيته خلال فترة توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، فقال: «رغم ابتعادي عن التدريبات والمباريات لفترة طويلة جداً، فإنني بصحة جيدة، ولياقتي البدنية في مستوى طيب، خصوصاً أنني أتدرب بشكل دائم في المنزل». وكشف أوروز أن عائلته كادت تقف عائقاً أمام انتقاله إلى الوصل، وقال: «عندما تلقيت عرضاً من الوصل فإن الفكرة لم تعجب عائلتي في بداية الأمر، وأن أسافر بعيداً عن الأرجنتين، مع وجود إمكانية اللعب في دولة قريبة مثل تشيلي أو العودة إلى بلدي، ولكن بعد ذلك اقتنعوا بالفكرة وأكدوا أنهم سيقدمون لي كل الدعم، وأتمنى أن أتمكن من اصطحاب والدي ووالدتي إلى الإمارات، ومن المتوقع أن أسافر إلى دبي في الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل».

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