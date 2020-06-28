الامارات | أحد أندية دبي يطلب ضم الأرجنتيني زامبيردي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أندية دبي يطلب ضم الأرجنتيني زامبيردي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، للتعاقد مع الأرجنتيني زامبيردي. وذكرت صحيفة «تي واي سي» أن أحد أندية دبي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات زامبيردي، عقب انتهاء إعارته من فريق روزاريو إلى يونيفيرسيداد التشيلي في الشهر الجاري.
وأوضحت أن النادي التشيلي لم يطلب تفعيل البند الموجود في عقد الإعارة، بشأن أحقيته في شراء زامبيردي. وقال وكيل اللاعب إن خطوته المقبلة ستكون الانتقال إلى أحد أندية دبي، وإن المفاوضات تقترب من النهاية.
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