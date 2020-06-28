الامارات | 170 مشاركاً في ثالثة فعاليات أسبوع دبي البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن 170 مشاركاً في ثالثة فعاليات أسبوع دبي البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد شاطئ كايت بيتش في جميرا، أول من أمس، تجمعاً رياضياً بحرياً جمع 170 رياضياً ورياضية من مختلف الأعمار، شاركوا في سباق ألواح التجديف، في ثالثة فعاليات «أسبوع دبي البحري الصيفي» الذي يُقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإشراف مجلس دبي الرياضي وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال بيان صحافي، أمس: «تابع الحدث الذي أقيم بالقرب من الشاطئ جمهور غفير، كما حضر السباق الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، ومدير السباقات في النادي هزيم القمزي، وشارك في فئة المتسابقين المواطنين رئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر النيادي، إذ استطاع أن يصل أولاً إلى خط النهاية متفوقاً على بقية المشاركين، وحل أحمد بن دلموك ثانياً، فيما نال المركز الثالث قائد منتخب الإمارات في رياضة كايت سيرف البطل محمد المنصوري».

وأسفرت نتائج بقية الفئات في سباق ألواح التجديف واقف عن فوز المتسابق الإيطالي ماسيمو دي ستيلا، في فئة الرجال المحترفين بينما أحرزت المتسابقة منال رستم المركز الأول في فئة السيدات، فيما نجح البطل الصاعد فيديريكو في الفوز بالمركز الأول بفئة الصغار.

وقام محمد عبدالله حارب، يرافقه كل من رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي المقدم علي النقبي، ومدير إدارة السباقات هزيم القمزي، ومشرف السباق عامر دندشلي، بتقديم الميداليات التذكارية لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة، والتي تتزين بصور أبطال خط الدفاع الأول.

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حارب: حضور متميز لجميع أفراد العائلة

أبدى الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، سعادته بالمشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات توزعت على أربع فئات هي رجال محترفون، ومواطنون، وسيدات وصغار.

وقال في تصريحات صحافية: «ما يلفت الأنظار كان الحضور المتميز لجميع أفراد العائلة، حيث شارك في الحدث الأب والأم والأبناء في تظاهرة رياضية مختلفة وجميلة ضمن أسبوع دبي البحري الصيفي، الذي حقق نجاحاً انسجم مع توجهات مجلس دبي الرياضي وحرصه على إشراكه أفراد المجتمع كافة، من أجل مجتمع صحي معافى».

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