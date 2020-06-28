الامارات | العين يكمل اتفاقه مع اللاعب اليوناني فيتفا

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكمل اتفاقه مع اللاعب اليوناني فيتفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شركة نادي العين لكرة القدم أكملت اتفاقها مع اللاعب السابق لنادي الأهلي السعودي، اليوناني إيوانيس فيتفا، الذي يلعب حالياً في صفوف فريق سالونيكا اليوناني ليرتدي شعار «الزعيم» بداية من الموسم الجديد، عقب منافسة مع ناديي الوحدة والوصل.

ومن المقرر أن يقدم النادي لاعبه الجديد لوسائل الإعلام خلال الساعات المقبلة بعد أن توصل ناديا العين والنادي اليوناني واللاعب فيتفا لصيغة اتفاق مرضية ينتقل بموجبها الأخير إلى صفوف «البنفسجي» لخلافة لاعب الوسط الدولي المجري بازلاس جوجاك، الذي فضل النادي عدم تجديد التعاقد معه. وذكرت صحيفة «سبورت إف إم» اليونانية، أمس، أن نادي العين كان قد عدل عرضه لنادي أريس سالونيكا اليوناني للتعاقد مع اللاعب فيتفا من 1.2 مليون يورو ليبلغ 1.5 مليون قبل أن يتم حسم الصفقة لصالح العين بمبلغ 1.7 مليون يورو في وقت كان ناديا الوحدة والوصل أبديا اهتمامهما باللاعب.

وتحرك نادي العين منذ بداية الشهر الجاري في اتجاهات عدة من أجل الإيفاء بالتقرير الفني الذي قدمه المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لتعزيز صفوف «الزعيم» قبل انطلاقة الموسم الجديد.

Advertisements

ويمنح التعاقد مع اللاعب اليوناني فيتفا خط وسط فريق العين التوازن المطلوب خصوصاً في ظل استمرار تأثر الفريق منذ رحيل نجمه الدولي، عمر عبدالرحمن (عموري) قبل موسمين، فرغم المحاولات لتغطية الفراغ الذي خلفه فإن كل الجهود المبذولة لم تؤتِ ثمارها فيما يتوقع أن ينجح لاعب الأهلي السعودي السابق في تصحيح مسار خط الوسط. وتتفاءل جماهير «الزعيم» باللاعبين القادمين من الدوري اليوناني والذين كان آخرهم الدولي السويدي ماركوس بيرغ الذي حصل مع الفريق على هداف الدوري خلال فترة تواجده، كما نجحت أهدافه في قيادة الفريق لتحقيق ثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي.

ذكرت صحيفة «سبورت إف إم» اليونانية أن نادي العين حسم الصفقة بمبلغ 1.7 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news