الامارات | 10 نجوم عرب حصدوا ألقاب الدوريات الأوروبية.. آخرهم محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم عرب حصدوا ألقاب الدوريات الأوروبية.. آخرهم محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الدولي المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى قائمة طويلة من النجوم العرب الذين تألقوا في سماء الكرة الأوروبية، وحققوا لقب الدوري، وكؤوس أخرى محلية وقارية.

وكان الإنجاز بالنسبة لصلاح أنه أول المصريين في التاريخ، الذي يحقق لقب الدوري الانجليزي. وحقق النجم المصري إنجازا كبيرا مع ليفربول، خاصة وأن اللقب طال انتظاره من قبل جماهير الفريق الإنجليزي العريق منذ 30 عاماً، حين حقق آخر لقب له في الدوري موسم 1990، بينما يحمل الجزائري، رياض محرز، الرقم القياسي العربي في لقب الدوري الممتاز بلقبين. أما تاريخياً، فكان لاعب مغربي هو من دشن التألق العربي، بعد أن حقق لقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد، في خمسينات القرن الماضي، بجانب تألق لاعبين آخرين على غرار المغربي، نورالدين النيبت، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ الكرة العربية في الملاعب الأوروبية، حيث حقق مسيرة مميزة مع ثلاثة أندية أوروبية، بجانب المصري أحمد حسام (ميدو) صاحب البصمة الكبيرة في الكرة الأوروبية، وفي أربعة دوريات كبرى، والجزائري رابح ماجر، والأمر نفسه بالنسبة لمجموعة من اللاعبين الآخرين، نلقي عليهم الضوء في التقرير التالي:

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