الامارات | شقيقتان تحصدان المركزين الأول والثاني في «شطرنج العين»

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقتان تحصدان المركزين الأول والثاني في «شطرنج العين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت اللاعبة وافية المعمري وشقيقتها زينب المركزين الأول والثاني على التوالي، في بطولة العين الإلكترونية للشطرنج للسيدات التي شهدت مشاركة 25 لاعبة من ثماني جنسيات مختلفة، وأقيمت عبر تطبيق «ال آي شيس».

وأكد عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، سعيد البلوشي عزم النادي على مواصلة تنظيم مسابقات الشطرنج الإلكترونية، معرباً عن سعادتهم بالتغلب على الظروف الراهنة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، ونجاحهم في تنظيم البطولات التي شهدت مشاركة واسعة خلال الفترة الماضية.

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية البطولة: «رأت إدارة النادي برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، مواصلة نشاطنا عبر تنظيم البطولات الإلكترونية الافتراضية للاعبين والمشاركين من كل مناطق الدولة، وترافقت البطولات مع تنظيم النادي ورشات فوتوشوب مجانية للمبتدئين بمشاركة جيدة لمختلف شرائح مجتمع مدينة العين».

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