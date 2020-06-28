الامارات | «عمومية السباحة» تعتمد الحساب المالي الختامي

شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية السباحة» تعتمد الحساب المالي الختامي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد السباحة ظهر أمس، أول جمعية عمومية للاتحادات الفردية «عن بُعد» بحضور مجلس الإدارة وممثلي 14 نادياً، ومدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة في الهيئة العامة للرياضة عمر عبدالرحمن، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، فيما غاب ناديا عجمان والوحدة، وناقشت الجمعية العمومية التقارير الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالاتحاد عن الموسم الماضي.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي، في تصريحات صحافية، أن مجلس الإدارة تلقّى العديد من التقارير الفنية وتم اعتماد تحويلها إلى اللجنة الفنية لدراستها، ومن ثم رفع مقترحات بها إلى مجلس الإدارة، كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الحساب المالي الختامي للاتحاد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد عرض ميزاينة الاتحاد وشرح المصروفات والإيرادات، وتم التصديق عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

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