شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف موعد استئناف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد انتهت من نحو 90% من جدول استئناف الدوري المصري الممتاز.
وأضاف زاهر، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، أن اتحاد الكرة حدد الفترة من 10 إلى 15 أغسطس المقبل، موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن قرار استئناف الدوري لهذا الموسم، نهائي، على الرغم من اعتراض بعض الأندية.
واتخذت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بعودة النشاط الرياضي في مصر بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
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