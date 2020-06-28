شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد عن ادعاء الإصابة بـ«كورونا»: «مفيش حد بيتاجر بالمرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتبع منذ بداية جائحة «كورونا» كل الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل كبير.

وأضاف عواد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «التاسعة» عبر القناة الأولى المصرية، أنه نظراً لطول مدة الجلوس في المنزل، لجأ إلى تغيير جو والخروج مع الأسرة، وسافر إلى الجونة قبل ظهور عينة «المسحة»، التي أكدت إصابته بالفيروس.

وتابع: «لا أعلم الآن ما إن كانت زوجتى وابنى مصابان أم لا.. أخذنا مسحة لهم وستظهر غداً».

وأعرب عواد عن حزنه الشديد للاتهامات الموجهة له بأنه يدعى المرض، من أجل التنزه، قائلًا: «مفيش حد بيتاجر بالمرض.. وربنا يهدى الناس.. وده مرض مينفعش الناس تتكلم فيه.. ربنا يحرس مصر ويشفى الناس كلها».

ولفت حارس الزمالك، إلى أن السبب وراء إعلان إصابته يعود إلى توعية الجميع، بضرورة اتباع الإجراءات الطبية، والرد على المشككين في ذلك، مشدداً على أن الخطر الشديد أن يعلم الإنسان إصابته ولا يخبر أحد كونه يؤذى المجتمع ويتسبب في ضرر كبير.

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