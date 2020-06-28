شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يتنازل عن جميع قضاياه ضد الأهلي: «هذا الباب اتقفل بالضبة والمفتاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، تنازله عن جميع القضايا التي رفعها على مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بعد تفاقم الخلافات بينهما خلال الفترة الماضية.

وكتب آل الشيخ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة.. غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى.. وأطلب من الجميع إقفال هذه المواضيع تماماً وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر.. وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة.. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح.. وختاماً أذكر الآية الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).. حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».