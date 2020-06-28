شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي إلى 4.5 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة الأهلى مفاوضاته مع هيدرسفيلد تاون، الإنجليزى، لضم رمضان صبحى، وقدم عرضاً جديداً لنظرائه فى النادى الإنجليزى، بضم صبحى نهائياً مقابل 4.5 مليون يورو، وذلك فى ظل رغبة السويسرى فايلر فى استمرار اللاعب ومغالاة المقاولون العرب فى صفقة طاهر محمود طاهر.

فى سياق مختلف، أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، أمس، استكمالا للبرنامج البدنى الموضوع لهم منذ استئناف التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

فيما أدى حمدى فتحى ومحمد محمود برنامجهما التأهيلى على ملعب التتش بالجزيرة. يذكر أن حمدى فتحى أجرى جراحة غضروف الركبة، فى حين أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى. فيما أعرب اللاعبان عن ارتياحهما لتجديد فايلر عقده لمدة سنة.

ومن جانبه أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، أن لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والعاملين بجهاز الكرة يخضعون للمسحة الطبية الثانية غدًا الأحد.

وأكد عبد الحفيظ أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى سيؤدون المسحة الثانية عقب مران المجموعة الثانية غدا.

وكان لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والعاملون بجهاز الكرة قد أدوا المسحة الطبية الأولى مطلع الأسبوع الماضى، موضحاً أن نتيجة المسحة الأولى كانت سلبية للجميع فى جهاز الكرة.

ومن جانبه قال سامى قمصان، المدرب المساعد، إن الأهلى كان على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق حاليا عقب قرار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات الجماعية، والاستعداد لعودة الدورى من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.

وأكد قمصان أن فايلر وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف، اشتمل على جانب بدنى، وهو ما ساهم بشكل كبير فى وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده فى الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

وأوضح المدرب المساعد أن الجهاز الفنى يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول فى التدريبات، وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.

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وشدد قمصان على أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين كان هدفه الأساسى مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدورى، مشيرا إلى أن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة.

وقال المدرب المساعد إن حضور محمود الخطيب جانبا من مران الفريق بعد استئناف التدريبات، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجميع يدرك قيمة وحجم الخطيب كرمز للكرة المصرية.

وأشار قمصان إلى أنه يأمل مثل باقى الرياضيين فى عودة الحياة من جديد، وأن تدور عجلة الرياضة والكرة فى مصر مثلما حدث فى أوروبا.

وأكد قمصان اقتراب عودة المصابين، خاصة الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود، بالإضافة إلى تحسن حالة سعد سمير وكريم نيدفيد.