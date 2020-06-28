شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بإلغاء الدوري بعد إصابة «عواد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر إعلان محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إصابته بفيروس «كورونا» حالة من الغضب بين لاعبى الفريق، وإعلانهم تمسكهم بموقفهم الرافض للمشاركة فى مباريات الدورى، خوفًا من أن يلقوا نفس مصير زميلهم، الذى تعرض للإصابة بسبب مخالطته أشخاصًا يحملون الفيروس.

ونشر عواد، مساء أمس الأول على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل المختلفة، خبر إصابته مدعوما بالتقارير الطبية الصادرة فى هذا الصدد والتى أثبتت إيجابية حمله فيروس كورونا.

وعقب إعلان «عواد» الخبر أجرى لاعبو الزمالك عدة اتصالات فيما بينهم، للتأكيد على موقفم من عدم خوض مسابقة الدورى.

وأصدر حازم امام، أحد كباتن الفريق، خطابًا قال خلاله: «السيد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، الأفاضل أعضاء المجلس، مستر كارتيرون، الأستاذ أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أبلغ سيادتكم بصفتى من كباتن نادينا العريق، بأننى وزملائى اللاعبين، لن نضحى بحياتنا وحياة أسرنا، من أجل استكمال الدورى لإرضاء النادى الأهلى ومن يساندونه مضحين بأرواحنا، فلن ننزل إلى الملعب قبل القضاء على فيروس كورونا البشع أو اكتشاف مصل له، ولن يرغمنا أحد على النزول للملعب، بعد إصابة زميلنا محمد عواد، وإننا مستعدون للذهاب لأى مرحلة ومنها طلب مقابلة فخامة رئيس الجمهورية، لإبلاغه بما تفعله اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة والتضحية بأرواحنا من أجل إرضاء أحد الاندية».

فيما شدد شيكابالا، على تضامن اللاعبين جميعا على نفس الموقف بعدما حدث لمحمد عواد الذى تعرض للإصابة بسبب مخالطته حاملى الفيروس.

ورفض شيكابالا، التشبيه بين الوضع فى المسابقة الإفريقية والوضع فى مسابقة الدورى، قائلا إن المتبقى فى دورى الأبطال مواجهتان فقط، ومن الممكن أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا لمدة أسبوعين كاملين بعكس مسابقة الدورى المتبقى منها حوالى سبعة عشر أسبوعا ولا يمكن لأى فريق الدخول فى معسكر مغلق كل هذه الفترة الطويلة.

وطالب شيكابالا، الجميع بالتكاتف فى المرحلة الحالية والنظر للمصلحة العامة دون أى اعتبارات أخرى.

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يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، الدعوة لاجتماع طارئ اليوم لبحث عدد من الأمور الطارئة التى تخص كافة الأمور التى تدور على الساحة خلال الوقت الراهن.

فى سياق مختلف، أعلن أحمد رفعت، لاعب الفريق والمعار للاتحاد السكندرى، أنه تم إبلاغه رسميا بأنه سيعود للفريق بداية من الموسم الجديد وأن إعارته للاتحاد تنتهى بنهاية الموسم الحالى، بعدما نال إعجاب باتريس كارتيرون.