شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقترب بـ«يوفنتوس» من الفوز بـ«الكالتشيو» برباعية في ليتشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ركلة جزاء، وصنع هدفين لباولو ديبالا وجونزالو إيجواين ليفوز يوفنتوس على عشرة من لاعبى ليتشى 4-صفر، الجمعة، ويوسع الفارق الذى يفصله فى الصدارة عن لاتسيو، أقرب مطارديه، إلى سبع نقاط.

وأهدر رونالدو، البالغ عمره 35 عاما، فرصة بتسديدة بهلوانية فى الشوط الأول، وبعدما نال فابيو لوسيونى، لاعب ليتشى، بطاقة حمراء مباشرة، بسبب تدخل عنيف فى الدقيقة 32 زاد موقف الفريق الضيف صعوبة.

وتقدم يوفنتوس فى الدقيقة 53 عبر ديبالا بعد عمل رائع من رونالدو.

ونفذ رونالدو ركلة جزاء بنجاح بعدها بتسع دقائق بعد أن تعرض لعرقلة فى المنطقة.

وسيطر يوفنتوس على اللعب بعد الاستراحة، وحاول ليتشى شن هجمات مرتدة، لكنه عانى كثيرا.

وشارك إيجواين لأول مرة مع يوفنتوس منذ استئناف الموسم بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا وهز الشباك بعد تمريرة بكعب القدم من رونالدو فى الدقيقة 83.

وأكمل المدافع ماتياس دى ليخت الرباعية بضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من دوجلاس كوستا.

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ورفع يوفنتوس، الساعى للفوز بلقبه التاسع على التوالى فى الدورى، رصيده إلى 69 نقطة من 28 مباراة، متفوقا بسبع نقاط على لاتسيو الذى لعب 27 مباراة.

واستمر ليتشى فى المركز 18 برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن جنوة، وبنقطة واحدة عن سامبدوريا صاحب المركز 16.