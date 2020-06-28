شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة أشبيلية على أرضه مستمرة بعد التعادل مع بلد الوليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط أشبيلية فى فرصة التقدم للمركز الثالث فى دورى الدرجة الأولى الإسبانى لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ريال بلد الوليد أمس الأول الجمعة.

وألغت ركلة جزاء نفذها لوكاس أوكامبوس قرب النهاية تقدم كيكو أوليفاس فى الشوط الأول لبلد الوليد، لتستمر معاناة أشبيلية، الذى يملك 54 نقطة من 32 مباراة، على أرضه، إذ تعادل للمرة السابعة هذا الموسم مقابل سبعة انتصارات باستاد بيزخوان.

ويتأخر أشبيلية بنقطة واحدة عن أتليتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، والذى يحل ضيفا على برشلونة يوم الاثنين، فيما يتقدم بخمس نقاط على خيتافى الذى يستضيف ريال سوسيداد فى المباراة المقبلة.

وكاد أن يؤتى ضغط أشبيلية المبكر ثماره فى الدقيقة 21، لكن تسديدة أوكامبوس ارتدت من العارضة.

وتعامل بلد الوليد مع الضغط وافتتح التسجيل عندما أرسل ميشيل هيريرو تمريرة طويلة من ركلة حرة حولها أوليفاس بضربة رأس فى الشباك فى الدقيقة 25.

وزاد أشبيلية إيقاعه بعد الاستراحة وهز الشباك بضربة رأس من منير الحدادى بعد تمريرة خيسوس نافاس العرضية فى الدقيقة 55 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعى التسلل.

وأدرك صاحب الأرض التعادل فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد خافيير سانشيز، نفذها أوكامبوس ليرفع رصيده إلى 12 هدفا فى الدورى هذا الموسم.

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ويحتل بلد الوليد المركز 14 وله 35 نقطة.