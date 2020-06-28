شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: بيراميدز منع دونجا من التدريبات بعد اشتباه إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن هناك حالة من التوتر والقلق داخل أروقة نادى بيراميدز فى الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لاختلاط "دونجا" لاعب بيراميدز، بحارس الزمالك فى الأيام الماضية.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن مسئولى بيراميدز علموا بجلوس دونجا مع عواد بل والبيات معه فى منزله فى الأيام الماضية، وقرروا خضوع جميع اللاعبين لمسحة كورونا للمرة الثالثة من أجل التأكد على سلامة الجميع، كما قرروا تجميد دونجا من المشاركة فى التدريبات الجماعية للنادى السماوي.

وتابع: "دونجا أجرى اتصالا هاتفيًا بعواد ودخل معه فى مشادة كلامية كبيرة واتهمه بعمله تعرضه للفيروس وأخفى عليه حقيقة الأمر".

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وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

وأوضح المصدر أن حارس الزمالك لا يعانى من أى أعراض وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة فى الساعات القليلة الماضية ويخضع لبروتوكول العلاج فى الفترة الحالية، مع الالتزام بالعزل المنزلى، فيما حرص شيكابالا قائد الزمالك، على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا، إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخراً لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.