شكرا لقرائتكم أسوان يوضح حقيقة إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن اللجنة الطبية لم تخبره بأي شيء بخصوص ظهور حالة ايجابية بعد المسحة الذي اجروها أمس الجمعة.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية إلى أن اللاعبين اجروا المسحة على مجموعتين الأولى المتواجدين في القاهرة والثانية المتواجدين في أسوان.

وأضاف أن المسحة الثانية ستجرى يوم الأربعاء المقبل مؤكدا أن حتى الأن اللجنة الطبية لم تخبره بأي شيء بشكل رسمي، ولكنه علم بشكل ودي ان هناك حالة ايجابية ولم يعلم لاعب أو من الجهاز الفني.

واختتم أنه يستعد لعودة الدوري وعقد اجتماع مع المحافظ لوضع استراتجية المرحلة المقبلة التي سيسير عليها الفريق.

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وكان مصدر باتحاد الكرة، قد كشف عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الأولى لأبناء الصعيد، والذي يعسكر حالياً بالمركز الأوليمبي، استعداداً لاستاف مباريات الدوري العام، بعد 25 يوليو المقبل، وفقاً خطة الزمنية التي حددتها وزارة الرياضة.

وكان لاعبو أسوان والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري قد خضعوا لإجراءات المسحة الأولى يوم الخميس الماضي بالمركز الأوليمبي، تمهيداً للدخول في فترة إعداد بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا.