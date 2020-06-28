شكرا لقرائتكم عمار حمدى: الأهلى أكد عودتى وشوقى غريب نصحنى بالإعارة علشان المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، والمعار لصفوف نادى طلائع الجيش، إنه مستمر فى صفوف الفريق العسكرى حتى نهاية الموسم.

وأكد عمار حمدى فى تصريحات تليفزيونية، "الأهلى تواصل معى وأكدوا لى عودتى فى الموسم الجديد، ورغبتى الأولى والأخيرة فى العودة لصفوف الأهلى، ولكن إذا وافق على رحيلى من أجل منحى فرصة المشاركة سأخرج ولكن على سبيل الإعارة".

وتابع عمار حمدى، "إنه يرغب فى الخروج معارا فى الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة، وتلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب فى الحديث حول تلك الأمور".

وأوضح لاعب الأهلى المعار: "بعد نهاية الموسم سأعود للأهلى وسأبدا فى فى الحديث حول تلك العروض، وإذا رحلت سيكون على سبيل الإعارة".

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وأضاف عمار حمدى، "شوقى غريب نصحنى بالإعارة للحفاظ على فرصتى فى التواجد مع المنتخب الأوليمبى فى طوكيو، مؤكدا: أتواصل دائما مع شوقى غريب ولا أتخذ أى قرار قبل استشارته ودائما اعمل برأيه".

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

ويرى عمار أنه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب فى العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.