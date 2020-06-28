شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: عينة نبيل "دونجا" سلبية من كورونا بعد مخالطة محمد عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خضع لمسحة كورونا جديدة بعد مخالطة محمد عواد، حارس نادي الزمالك، وكانت سلبية.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية: "مسئولو بيراميدز بعد علمهم بمخالطة اللاعب لعواد، قاموا بعمل مسحة فورية للاعب، ومن المقرر ان يخضع جميع لاعبي بيراميدز لمسحة كورونا بعد مشاركة دونجا في التدريبات".

وأوضح عمر ربيع ياسين، كانت هناك حالة من التوتر والقلق داخل أروقة نادى بيراميدز فى الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لاختلاط "دونجا" لاعب بيراميدز، بحارس الزمالك فى الأيام الماضية.

وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية، أن مسئولى بيراميدز علموا بجلوس دونجا مع عواد بل والبيات معه فى منزله فى الأيام الماضية، وقرروا خضوع جميع اللاعبين لمسحة كورونا للمرة الثالثة من أجل التأكد على سلامة الجميع، كما قرروا تجميد دونجا من المشاركة فى التدريبات الجماعية للنادى السماوى.

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وتابع: "دونجا أجرى اتصالا هاتفيًا بعواد ودخل معه فى مشادة كلامية كبيرة واتهمه بعمله تعرضه للفيروس وأخفى عليه حقيقة الأمر".

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.