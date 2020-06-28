شكرا لقرائتكم مدرب يد الأهلى: نؤيد عودة الدورى.. ويحيى الدرع مش أهلاوى ولا زملكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الوارث، مدرب فريق كرة اليد بالنادى الأهلي، أن النادى متمسك بعودة الدورى المصرى لكرة اليد تأييد لقرار الدولة في عودة النشاط.

وأوضح عبدالوارث فى تصريحات تليفزيونية، أن القلعة الحمراء متمسكة بعودة المسابقة من جديد تأييدا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، حتى لو الزمالك سيحصد اللقب.

وتابع: "الدورى ما زال فى الملعب والفارق بيننا مش كبير، وقادرون على حصد اللقب، ولا نؤيد عودة الدورى للفوز به فقط ولكن نؤيد عودة النشاط، مؤكدا "مستعدون فى أى وقت للعودة إلى الدورى ونضع خطة جيدة للعودة".

وقال محمد عبد الوارث، إن النادى الأهلى هم ملوك الصالات وليس الزمالك، إذا نظرنا لباقى الألعاب (السلة والطائرة) فإن الأهلى هو ملوك الصالات.

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وأضاف محمد عبد الوارث: الزمالك أحرز بطولات فى إفريقيا وذلك بسبب عدم مشاركة الأهلى، موضحا أن ذلك هو سبب تفوقهم.

وعن توقيع يحيى الدرع لنادى الزمالك ومفاوضاته مع الأهلي، أوضح: "جمعتنى مكالمة شخصية بيحيى الدرع وهو أكدلى أنه لا أهلاوى ولا زملكاوى ولكن سيبحث عن مصلحته، وتوقيعه للزمالك بسبب الراتب وتفوق الأبيض فى كرة اليد".