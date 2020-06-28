شكرا لقرائتكم أحمد كشري: لاعبو أسوان مبسوطين من عودة التدريبات وتم عزل اللاعب المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أسوان، سلبية العينة الأولى التي خضع لها اللاعبين عدا لاعب واحد انضم وقت المسحة وتم عزله في منزله لاستكمال العلاج، وأضاف أحمد كشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "تم الحصول على مسحة أولى لعدد 4 لاعبين انضموا اليوم وتم عزلهم عن باقي اللاعبين لحين الحصول على نتيجة العينات الخاصة بهم حيث تم ابعادهم عن زملائهم نهائياً خوفاً من إصابة أي منهم ونلقها لزملائه".

وقال أحمد كشري: "معسكر الفريق انطلق اليوم استعدادا لعودة الدوري"، وتابع أحمد كشري أن مسحة الأندية تساعد الدولة على اكتشاف المصابين من اللاعبين والأجهزة لمنعهم من الاختلاط بأشخاص آخرين.

وأوضح كشري، أنه من المنطقي والطبيعي أن نشعر بالقلق بعد اكتشاف حالة كورونا في صفوف الفريق لكن اللاعبين مبسوطين بالعودة للتدريبات وبدأت إدارة النادي في صرف المستحقات المتأخرة لكن هؤلاء لو كانوا في توقف لما حصلوا على مستحقاتهم من النادي.

وشدد أحمد كشري ، على أن إدارة النادي برئاسة اللواء أحمد سليمان وعدته بإنهاء المستحقات المادية المتأخرة قبل انطلاق الموسم الجاري، لتذليل العقبات أمام الفريق في الفترة المقبلة من أجل تقديم المستوى اللائق بممثل الصعيد والذي يضمن بقائه في الدوري العام ، وقال كشري في تصريحات خاصة، أن الإدارة وعدت بإتها مستحقات أوميد أوكري مهاجم الفريق العائد من إصابة الصليبي والذي من المقرر أن يكون جاهزاً للمشاركة مع أسوان في بداية الموسم.

في سياق متصل، دخل فريق أسوان معسكراً مغلقاً اليوم السبت، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته 25 يوليو المقبل، وكان لاعبو أسوان قد أجروا المسحة الأولى للكشف عن كورونا يوم الخميس الماضي.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وأكد أحمد كشرى في وقت سابق، أن إدارة النادى وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب ، معلقاً: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.