شكرا لقرائتكم أبو ريدة: اجتماع الثلاثاء القادم في الكاف لتحديد موعد البطولات الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هانى أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للفيفا وعضو مكتب التنفيذي بالكاف، أن المكتب التنيفذى بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ، سيجتمع الثلاثاء القادم لتحديد موعد البطولات الأفريقية، وأضاف عضو المجلس الأعلى للفيفا وعضو مكتب التنفيذي بالكاف ، أنه في الغالب سيتم عمل دورة مجمعة الأقرب لتسهيل مواجهات دوري أبطال افريقيا الكونفدرالية رغم وجود مشاكل في الطيران، حيث لو استكمل دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر ستقام المبارتان بطريقة الذهاب والإياب، وحال تأجيل الاستكمال لأخر سبتمبر أول أول أكتوبر قد يتم استكمال البطولة كدورة رباعية في بلد محايد.

ويري هانى أبو ريدة أنه بنسبة كبيرة سيتم تأجيل البطولة الافريقية في الكاميرون المقرر لها في يناير المقبل، مؤكدا أن الفيفا دعم الاتحادات الأهلية بمليون و 500 ألف دولار لمواجهة أزمة كورونا.

و‎أعلن هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار ونصف للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.