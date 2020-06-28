شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: باهر المحمدى لن يرحل للأهلى أو الزمالك واتصلت بمحمد عواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، موقف باهر المحمدي، مدافع قلعة الدراويش من مفاوضات ناديى الأهلى والزمالك.

وأكد الصغير فى تصريحات تليفزيونية: "باهر المحمدى لن يرحل للأهلى أو الزمالك وقراره النهائى فى هذا الصدد، وسيبقى في الإسماعيلى لو لم يتلق عروضا أوروبية.

وأوضح سعفان الصغير، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد عواد، حارس نادى الزمالك، من أجل الاطمئنان على سلامته بعد الإصابة بفيروس كورونا، رغم الخلافات بينهما.

وأكد الصغير: "لم نحدد موعد عودة التدريبات حتى الآن، وننتظر فقط للخضوع لفحص فيروس كورونا".

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وعن عودة محمد صبحي، أوضح: "الإسماعيلى يمتلك حراس جيدين ولا نحتاج لعودة محمد صبحى مرة أخرى".

خلت قائمة النادى الاسماعيلى من الاصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة ، وفى حال عودة الدورى منتصف يونيو الجارى لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.

وكشف مسئولو النادى الإسماعيلى تفاصيل سفر باهر المحمدى قائد الفريق إلى ألمانيا، حيث قال الموقع الرسمى للنادى طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.