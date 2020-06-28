شكرا لقرائتكم شريف حبيب: الظروف ساعدت صلاح للاحتراف.. وضغوطات القطبين مش فى المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف حبيب رئيس نادى المقاولون العرب السابق، أن الظروف ساعدت محمد صلاح فى خروجه للاحتراف بالدورى السويسرى مع فريق بازل.

وأضاف حبيب فى تصريحات تليفزيونية، أن فريق المقاولون يمتلك قطاع ناشئين مميز جدا وقدرنا نخرج لاعبين من هذا القطاع، خاصة "صلاح " الذى حقق نجاحات كبيرة فى الاحتراف، وأن طريقة تفكير صلاح وراء تألقه ووصوله إلى القمة ومنافسة أفضل اللاعبين فى العالم.

وكشف شريف حبيب، أن احتراف الننى وصلاح فى هذا التوقيت كان أمراً جيداً، وطريقة تعامل النادى مع احترافهم كانت مختلفة تماما عن معظم الأندية الأخرى فى طريقة خروج اللاعبين بشكل صعب وتمسك الأندية ببقائهم وعدم منحهم فرص الاحتراف.

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وأوضح رئيس نادى المقاولون العرب السابق، أن طريقة احتراف ناشئين الأهلى والزمالك تختلف تماماً عن ناشئى المقاولون بسبب الضغوط الكبيرة على اللاعبين.

وأضاف شريف حبيب، أن ناشئين الأهلى والزمالك فى حالة خروجهم للاحتراف يكونوا تحت ضغط كبير لتحقيق النجاح، والأمر يختلف مع الفرق الأخرى لخروجهم للبحث عن هدف لتحقيقه منذ بداية خروجه لكونه لاعبا غير معروف مثل ما حدث مع صلاح والننى فى مشوار احترافهم.

وتابع أنه ينصح ناشئى فرق الدورى المصرى التفكير بشكل إيجابى فى حالة تلقيهم عروض احتراف لأحد الأندية فى الدوريات الأوروبية.