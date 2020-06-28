شكرا لقرائتكم محمد فاروق: هبوط هيدرسفيلد يُقرب رمضان صبحى من البقاء فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق مهاجم الأهلى السابق، أن اقتراب هيدرسيفيلد الإنجليزى من الهبوط يزيد من بقاء رمضان صبحى فى الأهلى.

وأوضح نجم الأهلى السابق فى تصريحات تليفزيونية، أن رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنحليزى أصبح قريبا من الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد اقتراب ناديه من الهبوط لدورى الدرجة الثانية الإنجليزى الموسم المقبل.

كثّف مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظرائهم فى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء رمضان صبحى المُعار من الأخير للأول بشكل نهائى، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلى فى حسم مصير اللاعب الذى تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى.

Advertisements

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر بالإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهى النادى من إحدى الصفقات بشكل رسمي، فضلاً عن أن ضم رمضان صبحى سيُحدد مصير صفقات أخرى فى مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالى تسبب فى عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمى .