شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: الزمالك استقر على إعارة كاسونجو ورزاق ومعروف وأحداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استقر على اللاعبين الأجانب الذين سيتم قيدهم فى قائمة الفريق خلال الموسم الجديد، حيث وتنص لوائح الاتحاد المصرى على قيد 4 لاعبين أجانب فى قائمة كل ناد خلال الموسم المقبل.

وأضح عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفنى للزمالك وافق على إعارة كل من الكونجولى كابونجو كاسونجو، والإيفوارى رزاق سيسيه، والنيجيرى معروف يوسف، والمغربى حميد أحداد".

وتابع: "واستقر الجهاز على قيد كل من التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقي، بالاضافة إلى الثنائى الجديد التونسى حمزة المثلوثى والانجولى آرى بابل".

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رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك كارتيرون بوجود اللاعب مطالبا إدارة الزمالك بعدم الموافقة على أى عروض تصل النادى بشأن عمر السعيد، وكشف مصدر داخل الجهاز الفنى للزمالك أن كارتيرون أكد لادارة الزمالك أن وجود عمر السعيد مهم جدا للفريق فى ظل مستواه الثابت بخلاف عدم وجود مهاجمين مميزين فى الدورى لتعويض رحيله.