شكرا لقرائتكم هانى أبو ريد: مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 بالإشتراك مع إحدى الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي أن مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إحدى الدول الأخري على ا"ن يتكم تقديم الملف فى 2024 وستكون مصر جاهزة تماما فى حينها"، وأضاف عضو المجلس الأعلى للفيفا وعضو مكتب التنفيذي بالكاف ، فى برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1 "، أن مقر كاف في مصر كان مستهدفا من بعض الدول ونقله خارج مصر كان سيسب صدمة كبيرة لنا إلا أن الدولة نجحت في الأخير في هذا التحدي.

وقال أبو ريدة، الاتحاد الدولى لا يجبر أي دولة على استئناف النشاط الرياضي وهدفنا عودة النشاط الرياضي في مصر، مضيفا كنت أتمنى اجتماع اتحاد الكرة بالمدربين قبل رؤساء أندية الدوري ولكن حدث العكس ، مؤكدا أن الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة من عدمه.

أكد عضو المجلس الأعلى للفيفا، أن المكتب التنيفذى بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ، سيجتمع الثلاثاء القادم لتحديد موعد البطولات الافريقية مضيفا أنه في الغالب سيتم عمل دورة مجمعة الأقرب لتسهيل مواجهات دوري أبطال افريقيا الكونفدرالية رغم وجود مشاكل في الطيران ، حيث لو استكمل دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر ستقام المبارتان بطريقة الذهاب والإياب، وحال تأجيل الاستكمال لأخر سبتمبر أول أول أكتوبر قد يتم استكمال البطولة كدورة رباعية في بلد محايد.

ويري هانى أبو ريدة أنه بنسبة كبيرة سيتم تأجيل البطولة الافريقية في الكاميرون المقرر لها في يناير المقبل.

وأكد هانى أبو ريدة أن الفيفا دعم الاتحادات الاهلية بمليون و 500 ألف دولار لمواجهة أزمة كورونا

و‎أعلن المهندس هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار ونصف للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.