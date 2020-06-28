شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرفع درع الدوري في موسم قياسي واستثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع بايرن ميونيخ، المتوج باللقب منذ الأسبوع الماضي، درع دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد أن سحق مستضيفه فولفسبورج 4-صفر في الجولة الختامية للمسابقة.
تقدم بايرن، الذي عادل الرقم القياسي للنادي بخوض 25 مباراة بجميع المسابقات دون هزيمة ولم يخسر في الدوري في عام 2020، عبر كينجسلي كومان في الدقيقة الرابعة بعد التمريرة الحاسمة 21 لتوماس مولر وهو رقم قياسي بالدوري على مر تاريخه.
وسجل ميكيل كويسانس هدفاً رائعاً من مسافة 25 متراً في الدقيقة 37 ثم حصل اللاعب الفرنسي البالغ عمره 20 عاماً على ركلة جزاء تسببت في طرد يوشوا جيلافوجي لحصوله على الإنذار الثاني، ونفذ هداف الدوري روبرت ليفاندوفسكي الركلة بنجاح محرزاً هدفه 34 هذا الموسم.
ونال المهاجم البولندي جائزة هداف الدوري للمرة الخامسة في مسيرته والثالثة على التوالي. واختتم مولر الرباعية في الدقيقة 79 لينهي بايرن الموسم برصيد 100 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الرقم القياسي الذي حققه في موسم 1971-1972.
وخسر دورتموند الضامن للمركز الثاني أمام هوفنهايم 0-4، وفاز لايبزيج على أوجسبورج 2-1 ليضمن المركز الثالث والمشاركة الأوروبية مع بوروسيا دورتموند الرابع.
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