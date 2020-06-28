«الشارقة للرياضات البحرية» يستعد لاستئناف النشاط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتأهب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لاستئناف أنشطته في كافة الرياضات البحرية بعد فترة من التوقف الاحترازي دامت قرابة الثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وكانت الإدارة التنفيذية في النادي بقيادة أحمد عيسى الحوسني المدير التنفيذي للنادي عقدت عدة اجتماعات تحضيرية مع كافة الأجهزة الفنية في النادي خلال الفترة الماضية تم خلالها بحث كيفية استئناف النشاط الرياضي مع الالتزام بكافة الشروط التي حددتها الإدارة لعودة النشاط ورفع الحظر الذي تفرضه الدولة على العديد من الأنشطة المجتمعية والرياضية.

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