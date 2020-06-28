شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة» ينعى عبدالقادر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى نادي الشارقة وفاة الهندي محمد عبدالقادر الذي يعد واحداً من أقدم العاملين في النادي، فضلاً عن كونه من أقدم المشجعين ل«الملك» ومن الشخصيات المحببة لأبناء النادي.
وكانت لفتة كريمة أيضاً من جمهور الملك الشرقاوي الذي نعى فقيد النادي، الرجل المرح والذي يناديه الجميع«حمود» تحبباً.
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