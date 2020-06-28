«الشارقة» ينعى عبدالقادر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى نادي الشارقة وفاة الهندي محمد عبدالقادر الذي يعد واحداً من أقدم العاملين في النادي، فضلاً عن كونه من أقدم المشجعين ل«الملك» ومن الشخصيات المحببة لأبناء النادي.

وكانت لفتة كريمة أيضاً من جمهور الملك الشرقاوي الذي نعى فقيد النادي، الرجل المرح والذي يناديه الجميع«حمود» تحبباً.