صلاح: عدم الاستسلام سر تألقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول أن البداية المثالية ل«الريدز» في الدوري ساعدته على الفوز، مؤكداً أن طموحه منذ اليوم الأول لتوقيعه مع الفريق كان تحقيق بطولتي«البريميرليج» ودوري أبطال أوروبا.

وعن سر تألقه وكثرة أهدافه قال:أنا أركز في المباريات، أحب استغلال الفرص التي تتاح لي، هناك سوء توفيق يحدث مع بعض الفرص، ولكن لا أستسلم، وأحب مساعدة الفريق بشكل دائم».

وأشاد صلاح بالبرازيلي فيرمينو، وقال«أعتقد أنني وفيرمينو أكثر من صنعا الأهداف لبعضهما هنا منذ وصولنا إلى ليفربول، هناك تفاهم بيننا ونخلق فرصاً لبعضنا بشكل كبير، أحب هدفي أمام نيوكاسل، عندما استلمت الكرة كانت الجماهير تهتف باسمي، استلمتها ثم راوغت الخصم ورأيت أن بوبي يقف في مساحة جيدة فقررت تمرير الكرة إليه، ثم استلمتها من جديد وسددتها نحو الشباك، أرى أنه ضمن أفضل أهداف هذا الموسم، ليس لأنني من سجلته، ولكن بسبب تبادل الكرة قبل لقطة الهدف». وعن تسجيله هدفين أمام واتفورد بالقدم اليمنى رغم اعتياده إحراز الأهداف باليسرى، قال صلاح: أحب تحسين الأشياء التي أود تحسينها خلال التدريبات، وأبذل المزيد من الجهد، أحاول اللعب بالطريقة التي أراها صحيحة بغض النظر عن عدد مرات خسارتي للكرة، هذا أمر طبيعي أن يخسر اللاعب الكرة خلال لعبه.