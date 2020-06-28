شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجسون يهنئ دالجليش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كيني دالجليش إن الصداقة أكبر من المنافسة عندما كشف عن أول رسالة تهنئة بلقب ليفربول وكانت من مدرب الغريم الأبدي مانشستر يونايتد السابق سير أليكس فيرجسون، وكان الاسكتلنديان قد خاضا الكثير من المعارك على خط التماس عندما تولى دالجليش مرتين ليفربول ومرة في بلاكبرن، وقال دالجليش: «اتصل بنا فيرجسون ليقدم تهانيه على اللقب من خلال التقنية الحديثة كما تلقيت التهاني من جيل اليونايتد القديم برايان كيد ومايك سمربي».

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