شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بيلاردو بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب كارلوس بيلاردو، مدرب منتخب الأرجنتين الفائز بمونديال 1986 في كرة القدم، بفيروس كورونا المستجد. ويعيش بيلاردو (82 عاماً) الذي يعاني اضطراباً دماغياً، في دار رعاية؛ حيث أصيب أيضاً عشرة أشخاص بفيروس «كوفيد-19». وكان كارلوس بيلاردو نقل إلى المستشفى في يوليو/ تموز 2019 بحالة خطرة؛ بعد إصابته بمتلازمة «حكيم-آدامز».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة بيلاردو بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.