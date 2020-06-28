الشريف والمرزوقي يترشحان لرئاسة اتحاد السباحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

أعلن الدكتور أحمد الشريف، الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي، ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة و الغطس وكرة الماء، للدورة الإدارية المقبلة ( 2020 -2024 )، مؤكداً أن هدفه خدمة السباحة والألعاب المائية الإماراتية بوجه عام وتعزيز جهود أسرة السباحة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية على كل المستويات.

كما أعلن عادل إبراهيم المرزوقي، الرئيس السابق لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، ترشحه لرئاسة الاتحاد للدورة الإدارية المقبلة 2020- 2024، مؤكداً أن هدفه جعل الاتحاد في طليعة الاتحادات الرياضية الأكثر إنجازاً وتميزاً في العمل لخدمة تطور رياضة الإمارات.

وأكد المرزوقي، جاهزية قائمته وبرنامجه الانتخابي لخوض السباق الرئاسي مرشحاً من نادي الجزيرة، وأنه انتهى من إعداد قائمته للمنافسة في الانتخابات، بحسب ما ورد في اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية.