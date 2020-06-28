«الريدز» يعوض المنافسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه ليفربول دفع 10 ملايين مكافآت تعويضية لأندية منافسة وهي أرسنال وساوثمبتون وشارلتون، وسيكون ساوثمبتون أكثر الفرق استفادة من لقب ليفربول (3 ملايين استرليني تقريباً) بسبب شراء ليفربول لنجومه ساديو ماني وفان دايك ولالانا ولوفرين، فيما سيحصل أرسنال على مكافأة نظير انتقال تشمبرلين في أغسطس/‏ آب 2017.

وستحصل فرق الدرجة الأولى شارلتون وهال سيتي على حصة من الكعكة لبيعها أندرو ربوبرتسون وجو جوميز، وسيدفع ليفربول 4 ملايين استرليني مكافآت للاعبيه (150 ألف استرليني لكل لاعب)، وسيحصل نجوم مثل فان دايك وفابينيو والحارس أليسون ونابي كيتا وأليكس تشمبرلين على مكافآت تتراوح بين 500إلى 750 ألف استرليني .

والعوائد التجارية للنادي ستكون حتماً أكثر إذ سيدفع رعاة القميص الحالي بنك «ستاندرد شارترد» وصانع الزي «نيو بالانس».