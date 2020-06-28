احتفالات ليفربول مستمرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انضم نجم السلة الأمريكي ليبرون جيمس(35 عاماً) لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز، لاحتفالات نادي ليفربول بأول لقب منذ 30 عاماً وكتب تغريدة: «أبطال الدوري الممتاز! هيا لننطلق»، في حين ينتظر جمهور«الريدز» مسيرة اللقب بعدما سمحت سلطات المدينة باحتفال بطل«البريميرليج» في حافلة ضخمة .

وكان «الملك جيمس» كما يطلق عليه في دوري السلة الأمريكي اشترى حصة 2 في المئة من أسهم ليفربول في 2011 مقابل 5.28 مليون استرليني، وبفضل نجاحات ليفربول في السنوات الأخيرة ارتفعت قيمة أسهمه إلى 26 مليون استرليني.

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ورصد مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك تغريدة جيمس ونشرها على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها «قل لهم» مرفقة بإيموجي كأس.

وسبق لجيمس أن زار ملعب الأنفيلد معقل ليفربول والتقط صوراً في النفق وفي غرفة الملابس وسيكون حتماً متحمساً للعودة إليه مستقبلاً بعد انتهاء أزمة كورونا.

من جهته، كشف المدرب الألماني يورجن كلوب (53 عاماً) عن تفاصيل الثواني الأخيرة من مباراة تشيلسي وسيتي التي أهدت اللقب لليفربول وقال: «اتصلت بعائلتي قبل 10 ثوان من انتهاء المباراة وقلت لهم إنني أحبهم، كانت لحظة مميزة»، وأكد كلوب عدم رغبته في نصب تمثال لتكريمه وقال:«ما زلت أرغب في العيش 30 أو 40 عاماً ولست مهتماً بالتمثال، لستم مجبرين على معاملتي مثل أساطير النادي»، وعن المستقبل قال كلوب: «لا أعدكم بالفوز بشيء لكنني أعدكم بمواصلة المحاولة، أشعر بأنني قريب جداً لهذه المدينة وأحب روح ال«سكوووز» (كنية ساكني ليفربول بسبب اللكنة)، لو لم أكن أحب ناسها لما بقيت سنوات».

وسيكون نجوم مانشستر سيتي حامل الثلاثية التاريخية الموسم الماضي أول فريق يؤدي وقفة الشرف لنجوم ليفربول بطل الموسم ثم تتبعه الفرق الأخرى أستون فيلا، برايتون، بيرنلي، أرسنال، تشيلسي ونيوكاسل.