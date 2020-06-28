شكرا لقرائتكم خبر عن امتنان لزوجة كلوب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدين مشجعو ليفربول ل«أولا ساندروك» زوجة مدربهم الألماني يورجن كلوب في حصد أول لقب منذ 30 عاماً، فهي التي الثنائي على هامش مهرجان بمدينة ميونيخ، حيث كانت تعمل نادلة وتزوجا في 2005، وكشف فيل تومسون أيقونة ليفربول في تصريح لقناة نرويجية: «أجريت مقابلة مع كلوب وسألته إن كان هو وليفربول خلقا لبعضهما، فنظر إليّ وقال: لماذا؟ ثم قال لي إنه كان بصدد تدريب مانشستر يونايتد عام 2013، لكن زوجته قالت له إن الخيار ليس مناسباً، وعندما جاء عرض ليفربول بعد عامين وافقت ورأت أنه مناسب».
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