شكرا لقرائتكم خبر عن سلتا يعرقل برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعثر فريق برشلونة، بعد تعادله مع مضيفه سلتا فيجو 2-2 في الأسبوع ال32 من الدوري الإسباني. وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، هدفي برشلونة، وفيدور وأسباس (88) هدفي سلتا فيجو. ويتصدر فريق برشلونة الترتيب برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على إسبانيول اليوم. وفي حال فوزه فإنه سيتقدم بفارق نقطتين ويقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب.

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