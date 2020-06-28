اتحاد كلباء يطلق اعداده في 4 يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر



أعتمدت الإدارة الفنية في شركة الكرة بنادي إتحاد كلباء 4 تموز/ يوليو المقبل انطلاقة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2020-2021 ،من خلال البدء في إجراء فحص كورونا والفحوص الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري،ومن ثم البدء في التدريبات الميدانية في حال تم وصول الموافقات بشأن التجمعات وممارسة الأنشطة الرياضية من الجهات المعنية.

وبالفعل باشر النادي الكلباوي أعمال التجهيز لبدء إعداد مثالي عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس بجانب تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات،وفي نفس السياق قامت الإدارة التنفيذية بالترتيب لمعسكر إعداد خارجي بشكل مبدئي إذا سمحت الظروف بذلك.

وأشاد علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم بما قامت به الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهاز الفني والإداري بالتحضير الجيد لبدء موسم مثالي تتحقق فيه كل التطلعات والأهداف المرجوة،كما أثنى اللوغاني على الجهود المضنية والتحركات المبكرة التي أجرتها شركة الكرة التي سارعت في تجديد عقود غالبية اللاعبين الذين تألقوا مع "النمور" هذا الموسم،وقطع الطريق أمام الأندية المنافسة،فضلاً عن تجديد عقد المدرب الأوروغوياني خورخي داسيلفا نظراً لبصماته الواضحة والتطور الملموس في آداء الفريق وتحقيق الاستقرار الفني.