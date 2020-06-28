شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية الشارقة مع أروابارينا بلغت 5.36 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
كشف مقربون من المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق والذي تعاقد معه نادي الشارقة في مارس/آذار الماضي قبل أن يتم فسخ عقده الأربعاء الماضي، مقابل تسوية بلغت 5 ملايين و360 ألف درهم.
يذكر أن عقد أروابارينا مع الشارقة تم توقيعه في عهد الإدارة السابقة لمدة موسمين، قبل أن يتم تجديد الثقة بالمدرب الحالي عبد العزيز العنبري.
ويمكن القول: إن أروابارينا كان محظوظاً بنيل هذا المبلغ، وهو الذي لم يعمل مع الشارقة لمدة دقيقة واحدة، ولم يزر النادي إلا خلال مبارياته السابقة مع الوصل وشباب الأهلي.
وأعلن الشارقة مؤخراً عن تجهيز عقد التجديد لمدربه العنبري بعد إغلاق ملف أروابارينا؛ لأن سريان عقد أروابارينا في يوليو/ تموز المقبل، وتجديد عقد العنبري كان سيعد مخالفة.
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