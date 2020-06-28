المرزوقي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة لدورة 2020 - 2024

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

أعلن عادل إبراهيم المرزوقي الرئيس السابق لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، ترشحه لرئاسة الاتحاد للدورة الإدارية المقبلة 2020- 2024 مؤكداً أن هدفه جعل الاتحاد في طليعة الاتحادات الرياضية الأكثر إنجازاً وتميزاً في العمل لخدمة تطور رياضة الإمارات.

وأكد المرزوقي في تصريح خص به «الخليج الرياضي» جاهزية قائمته وبرنامجه الانتخابي لخوض السباق الرئاسي مرشحاً من نادي الجزيرة، وأنه انتهى من إعداد قائمته للمنافسة في الانتخابات، بحسب ما ورد في اللائحة الاسترشادية للاتحادات الرياضية.

وأضاف: يشرفني خوض الانتخابات لاستكمال ما بدأته في الفترة التي توليت فيها مسؤولية الرئاسة بمجلس الإدارة السابق، وهذا حق مشروع للجميع، وتجربتي السابقة هي الأرضية التي أنطلق منها في العمل، وأتمنى من الجمعية العمومية بحكم مسؤولياتها النظر للمصلحة العامة بأن تختار الأكفأ والأنسب ممن لديه المبادرات الكفيلة بالارتقاء بالألعاب المائية الإماراتية والوصول بها إلى الريادة، مع التأكيد على أن ترشحي مرهون بعدالة الوزن التصويتي، وأترقب ما سيتم اعتماده في هذا الخصوص.

وقال: أتمنى وضع الوزن التصويتي على أساس منصف لجميع الأندية بحيث لا تتساوى الأندية المشاركة في البطولات بكل فئاتها، مع أندية أخرى تشارك في فئة واحدة أو فئتين، لأن المساواة في هذه الحالة تكون غير منصفة إذ تخالف المنطق، مع الأخذ في الاعتبار أن إعطاء أفضلية للأندية الأكثر مشاركة في البطولات بفئاتها المختلفة يشكل حافزاً للأندية على المشاركة بصورة أكبر».

وكشف المرزوقي عن ملامح برنامجه الانتخابي بقوله: «برنامجي هدفه الرئيسي رفع مستوى كفاءة وجودة عمل الاتحاد على كل المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية من أجل الارتقاء بالألعاب المائية الإماراتية ككل، من خلال استحداث نظم إدارية ومالية وتسويقية بمفهوم جديد ومتميز، وتنفيذ مبادرات مجتمعية لزيادة وعي المجتمع المحلي برياضات السباحة والغطس وكرة الماء وغيرها من الألعاب المائية الأخرى، وإعداد برنامج لتأهيل العناصر النسائية المواطنة للعمل في مجال الرياضات المائية بعد نجاحهن المشهود في المجال».