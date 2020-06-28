الشامسي: أندية الأولى لن تتفق والحمرية لن يتبنى قضايا الآخرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أكد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن ناديه يؤيد القرارات التي صدرت مؤخراً من الاتحاد ورابطة الأندية المحترفة نافياً أن تكون الرابطة أفتت في شأن يخص أندية الهواة، مشدداً على أنها مارست حقها الطبيعي والقانوني بخصوص تحديد عدد أندية المحترفين ولم تتدخل في شأن الهواة.

وقال الشامسي: ليس صحيحاً أن الاتحاد ترك أندية المحترفين تقرر مصير الهواة لأن الذي حدث كله في إطار القانون، أعتقد أن الجميع مطالب بطي هذه الصفحة في رأيي والاستعداد للموسم للمقبل وأتساءل هل ينقص شباب الأهلي البطولات وما الذي سيحدث إن لم يتوج بالبطولة في هذا العام، الفرصة أمامه للتتويج في أعوام أخرى والأمر نفسه ينطبق على الإمارات يمكنه أن يحقق ما لم يحققه هذا العام في السنوات القادمة وربما العام المقبل والإمارات في النهاية هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها في دوري الأولى وهو لن يبقى في الدرجة الأولى للأبد.

وعن دعوة الحمرية لعقد جمعية عمومية قال: لم نطلب عقد جمعية عمومية ولم نفكر في الانسحاب موقف الحمرية واضح نحن مؤيدون لهذه القرارات فلماذا ننسحب ولماذا ندعو لجمعية عمومية، البعض تساءل لماذا لا يدعو الحمرية لعقد جمعية عمومية وهو متضرر لأنه كان يملك فرصة الصعود ونقول لهؤلاء لماذا نتبنى قراراً ومقترحات نيابة عن الآخرين وما هي مصلحتنا في ذلك وهل لو كنا في نفس الموقف سيدعو الآخرون لجمعية عمومية من أجلنا؟ بالتاكيد لن يحدث ذلك. نحن رأينا أن يستكمل الدوري واذا كان استكماله غير ممكن لأسباب صحية فنحن ضد صعود أي فريق، هذا موقفنا الثابت ولو كان الحمرية في نفس موقف الإمارات والحصن لاتخذنا نفس الموقف ونفس الخطوات.

واستبعد الشامسي تكوين جسم يدافع عن أندية الأولى وتكون له كلمة في حال حدوث مواقف مشابهة وقال: هذه الأندية ممثلة في الجمعية العمومية وهي المرجعية لكل الأندية والأمر الآخر الذي أود الإشارة اليه أن أندية الأولى لن تتفق وهذا الكلام أقوله عن تجربة وأذكر أننا في واحدة من الجمعيات العمومية قدمنا مقترحاً في مصلحة أندية الأولى فصوت أحد الأندية ضد المقترح ولم تتم اجازته وتحدثت مع الأخ الذي مثل ذلك النادي لماذا تصوت ضد قرار في مصحلة ناديك وكل اندية الأولى؟ أندية الأولى لاتعرف مصلحتها وهي لن تتفق.

وذكر الشامسي أن قرار إلغاء الموسم تأكدت صحته بعد تعرض بعض اللاعبين في السعودية للإصابة بالفيروس وقال: الآن سيتأكد الناس أن الاتحاد اتخذ القرار الصحيح.

وبعيداً عن قضية الساعة طالب الشامسي بتعديل طريقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بحيث تلعب فرق المحترفين مع الهواة منذ البداية وقال إن الطريقة المتبعة ظالمة لأندية الهواة وغير صحيحة ونوه الى مواجهة اندية في اسبانيا وانجلترا وغيرها من الدول فرقاً من الدرجة الرابعة والخامسة في بطولات الكأس.