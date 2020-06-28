عمومية السباحة تبت في مقترحات تعديل لائحة الانتخابات بعد 3 أسابيع

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أحالت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، في اجتماعها العادي الذي عقد اليوم السبت عبر «الفيديو كونفرانس»، المقترحات التي تقدمت بها بعض الأندية لتعديل لائحة الانتخابات للدورة المقبلة ( 2020 - 2024 )، إلى اجتماع آخر (غير عادي) سيعقد بعد 3 أسابيع، بعدما تقدم ناديا الجزيرة والوصل بمقترحين بخصوص اعتماد الوزن التصويتي حسب حجم مشاركة كل نادي في البطولات بكافة فئاتها، كما أحالت العمومية مقترحات أخرى فنية إلى لجنة الاختصاص للدراسة.

وعقد الاجتماع برئاسة سلطان السماحي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء، وممثلي 14 نادياً، فيما تغيّب ناديا عجمان والوحدة، كما حضر الاجتماع ممثل الهيئة العامة للرياضة عمر عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة، وممثل اللجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، واعتمدت الجمعية العمومية التقارير الإدارية والمالية والفنية علاوة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ورحب السماحي بالحضور وتوجه بالشكر إلى خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» على جهودهم خلال الفترة الماضية متمنياً زوال الوباء لتعود الحياة إلى طبيعتها، بعد ذلك تولى الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي مناقشة بنود الاجتماع حيث تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق لعام 2019 بالإجماع، كما تم اعتماد التقارير الإدارية للفترة ما بين 27 مارس 2019 وحتى 27 يونيو 2020.

وأكد الوهيبي أن مجلس إدارة الاتحاد تلقى العديد من التقارير الفنية وتم اعتماد تحويلها خلال الجمعية العمومية إلى اللجنة الفنية في الاتحاد لدراستها ومن ثم رفع مقترحات بها إلى مجلس الإدارة، كما تم التصديق على الحساب المالي الختامي للاتحاد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد عرض الميزانية وشرح المصروفات والإيرادات.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الاتحاد بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على جهودهم التي بذلوها في الفترة الماضية خاصة في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، وأكد أنه كان يتمنى أن يقدم مجلس الإدارة أكثر مما حدث لرفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، كما توجه ممثلا الهيئة واللجنة الأولمبية بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على جهودهم والاجتماع الذي تم في أجواء ديمقراطية.